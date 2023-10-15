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Режиссёр Райан Джонсон приступил к производству фильма «Достать ножи 3»

Режиссёр Райан Джонсон приступил к производству фильма «Достать ножи 3»
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Недавно режиссёр Райан Джонсон поговорил с журналистом издания TheWrap. В ходе диалога постановщик заявил, что уже приступил к производству триквела «Достать ножи».

По словам Джонсона, он не мог работать во время забастовки Гильдии сценаристов, однако после её завершения погрузился в работу с головой.

У меня есть задумка, есть декорации, я представляю в голове, каким будет фильм. Осталось только написать эту чёртову штуку [сценарий].

Подробности будущей картины пока не раскрываются. Ожидается, что премьера ленты состоится не раньше конца 2024 года.

Райан Джонсон снял первую и вторую часть «Достать ножи». Во всех них главную роль исполнил Дэниел Крейг. Фильмы получили достаточно тёплые оценки от критиков и аудитории.

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