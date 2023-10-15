Концертный фильм певицы Тейлор Свифт собрал в США $ 100 млн за первые выходные
13 октября состоялась мировая премьера Taylor Swift: The Eras Tour — фильма о шестом концертном туре певицы Тейлор Свифт. За первые выходные картина собрала в США около $ 100 млн.
Аналитики считают это невероятным результатом для концертной ленты, которая была анонсирована всего шесть недель назад и не имела большой рекламной кампании. Также Taylor Swift: The Eras Tour стала самым кассовым фильмом подобного жанра, обойдя «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» с его $ 73 млн.
Режиссёром картины выступил Сэм Вренч, а дистрибьюторами — AMC Theatres и Cinemark Theatres. Съёмки фильма прошли в августе этого года.
Отметим, что недавно Тейлор Свифт заметили в компании Райана Рейнольдса, Хью Джекмана и режиссёра «Дэдпула 3» Шона Леви.
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