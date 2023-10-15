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Симпл из NAVI пропустит первый турнир по CS 2 — возможно, из-за алкоголя или наркотиков

Снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев пропустит первый глобальный турнир по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters Sydney 2023 в Австралии.

Его роль на чемпионате в Сиднее будет исполнять рифлер «жёлто-чёрных» Юстинас jL Лекавичус, а место пятого игрока займёт главный тренер команды Андрей B1ad3 Городенский.

Официально клуб не сообщил причину отсутствия Симпла. Его брат утверждает, что у Александра возникли проблемы с документами. Журналист Луис Мира отмечает, что украинскому снайперу могли бы отказать в виде на жительство в Евросоюзе из-за поездки в Австралию.

По другой информации, s1mple недоволен состоянием Counter-Strike 2 и мог специально опоздать на самолёт. Инсайдер Harumi и канал CYBERSLOVO среди возможных причин называют проблемы с алкоголем или наркотиками.

s1mple под наркотиками, говорят, ну или забухал. Это не в первый раз, ну и как бы для многих не новость.

Intel Extreme Masters Sydney 2023 станет первым крупным турниром по Counter-Strike 2 и пройдёт с 16 по 22 октября. Призовой фонд составит $ 250 тыс.