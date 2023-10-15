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Китайская LGD обыграла Keyd Stars и вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2023

Китайская LGD обыграла Keyd Stars и вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2023
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15 октября стартовал четвёртый день группового этапа The International 2023 по Dota 2. В первом поединке дня китайская команда LGD переиграла бразильцев из Keyd Stars со счётом 2:0 по картам.

Dota 2. The International 2023 . 2-я фаза
15 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
LGD Gaming
Окончен
2 : 0
Keyd Stars

Таким образом, LGD официально вышла в верхнюю сетку плей-офф чемпионата мира. Следующий соперник команды станет известен после завершения игрового дня — утром 16 октября. Keyd Stars же продолжат выступление в нижней сетке без права на поражение.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.

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