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Второй сезон сериала «Бедный олигарх» (2023): расписание и дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Бедный олигарх»
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16 октября в онлайн-кинотеатре Premier стартует второй сезон сериала «Бедный олигарх». Шоу продолжит историю олигарха Виктора, который внезапно оказывается под санкциями. Теперь ему предстоит зарабатывать на жизнь любыми способами, включая работу в такси на собственной «Феррари».

Во второй сезон войдёт сразу 12 эпизодов. Первые три серии выйдут уже 16 октября, после чего они будут выходить ежедневно по три эпизода сразу.

Расписание второго сезона сериала «Бедный олигарх»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия16 октября
3-я серия16 октября
4-я серия17 октября
5-я серия17 октября
6-я серия17 октября
7-я серия18 октября
8-я серия18 октября
9-я серия18 октября
10-я серия19 октября
11-я серия19 октября
12-я серия19 октября
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