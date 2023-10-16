Расписание выхода второго сезона сериала «Бедный олигарх»

16 октября в онлайн-кинотеатре Premier стартует второй сезон сериала «Бедный олигарх». Шоу продолжит историю олигарха Виктора, который внезапно оказывается под санкциями. Теперь ему предстоит зарабатывать на жизнь любыми способами, включая работу в такси на собственной «Феррари».

Во второй сезон войдёт сразу 12 эпизодов. Первые три серии выйдут уже 16 октября, после чего они будут выходить ежедневно по три эпизода сразу.

Расписание второго сезона сериала «Бедный олигарх»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 16 октября 2-я серия 16 октября 3-я серия 16 октября 4-я серия 17 октября 5-я серия 17 октября 6-я серия 17 октября 7-я серия 18 октября 8-я серия 18 октября 9-я серия 18 октября 10-я серия 19 октября 11-я серия 19 октября 12-я серия 19 октября