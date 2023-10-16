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Стартовал седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти»

Стартовал седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти»
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Сегодня состоялась премьера седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Вышла первая серия, а вторая ожидается через неделю.

Как и говорилось ранее, Джастина Ройланда, который озвучивал Рика и Морти на протяжении всего мультсериала, уже заменили. Теперь Рик говорит голосом Йена Кардони, а Морти озвучивает Гарри Белден. У актёров ещё не было крупных ролей в кино.

А ещё Adult Swim убрала из заставки надпись «Создано Дэном Хармоном и Джастином Ройландом». Больше её не будет.

Напомним, Джастина Ройланда обвинила в домашнем насилии его бывшая девушка. После обвинений с мужчиной разорвали все контракты. В итоге его оправдали и признали невиновным, однако вновь работать с Ройландом Adult Swim не захотела.

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