Стартовал седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти»

Сегодня состоялась премьера седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Вышла первая серия, а вторая ожидается через неделю.

Как и говорилось ранее, Джастина Ройланда, который озвучивал Рика и Морти на протяжении всего мультсериала, уже заменили. Теперь Рик говорит голосом Йена Кардони, а Морти озвучивает Гарри Белден. У актёров ещё не было крупных ролей в кино.

А ещё Adult Swim убрала из заставки надпись «Создано Дэном Хармоном и Джастином Ройландом». Больше её не будет.

Напомним, Джастина Ройланда обвинила в домашнем насилии его бывшая девушка. После обвинений с мужчиной разорвали все контракты. В итоге его оправдали и признали невиновным, однако вновь работать с Ройландом Adult Swim не захотела.