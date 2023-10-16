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«Заставляли делать ужасное дерьмо»: Арнольд Шварценеггер — о трудностях в начале карьеры

«Заставляли делать ужасное дерьмо»: Арнольд Шварценеггер — о трудностях в начале карьеры
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Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в начале своей карьеры. В частности, актёр поведал о съёмках фильма «Конан-варвар».

По словам Шварценеггера, режиссёр ленты Джон Милиус заставлял его делать «ужасное дерьмо» на съёмках.

Самым диким образом он рассказывает, что укусил настоящего мёртвого стервятника во время съёмок фильма 1982 года «Конан-варвар». Шварценеггер пишет, что режиссёр фильма Джон Милиус заставлял его делать «ужасное дерьмо» во время съёмок фильма.
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