«Заставляли делать ужасное дерьмо»: Арнольд Шварценеггер — о трудностях в начале карьеры
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Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в начале своей карьеры. В частности, актёр поведал о съёмках фильма «Конан-варвар».
По словам Шварценеггера, режиссёр ленты Джон Милиус заставлял его делать «ужасное дерьмо» на съёмках.
Самым диким образом он рассказывает, что укусил настоящего мёртвого стервятника во время съёмок фильма 1982 года «Конан-варвар». Шварценеггер пишет, что режиссёр фильма Джон Милиус заставлял его делать «ужасное дерьмо» во время съёмок фильма.
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