«Заставляли делать ужасное дерьмо»: Арнольд Шварценеггер — о трудностях в начале карьеры

Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в начале своей карьеры. В частности, актёр поведал о съёмках фильма «Конан-варвар».

По словам Шварценеггера, режиссёр ленты Джон Милиус заставлял его делать «ужасное дерьмо» на съёмках.

Самым диким образом он рассказывает, что укусил настоящего мёртвого стервятника во время съёмок фильма 1982 года «Конан-варвар». Шварценеггер пишет, что режиссёр фильма Джон Милиус заставлял его делать «ужасное дерьмо» во время съёмок фильма.