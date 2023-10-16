Московский Lokomotiv выиграл в турните «Путь Чемпиона» по фиджитал-футболу

Команда Lokomotiv из Москвы стала победителем турнира «Путь Чемпиона» по фиджитал-футболу в рамках Десятых фиджитал-игр и отобралась на Игры Будущего — 2024. Второе место занял волгоградский Rotor, тройку сильнейших замкнула столичная RODINA MEDIA.

Отмечается, что благодаря победе Lokomotiv в феврале 2024 года сразится в Казани с лучшими фиджитал-футболистами планеты. Чемпион России по киберфутболу Роберт Ufenok77 Фахретдинов рассказал, как команде далась победа.

Великолепная игра получилась по накалу страстей. Победа нам далась тяжело, но так даже лучше – ведь мы обыграли сильного соперника. Важно, что мы не делали акцент на какую-то определённую часть турнира: мы сильны как в физике, так и в диджитале. Этим и отличается фиджитал-футбол от других дисциплин, можно сказать, что во время матча ты проживаешь сразу две жизни – футболиста и киберспортсмена.

Фото: «Игры будущего»

По правилам фиджитал-футбола матчи состоят из двух этапов: сначала команды показывают навыки игры в футбольном симуляторе, а затем выходят на поле и проводят встречу в формате 5х5.

Самые масштабные в истории фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября в Казани. В программе соревнований турниры по пяти фиджитал-дисциплинам: это футбол, баскетбол, тактический бой в сочетании с лазертагом и MLBB.