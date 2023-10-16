У покупателя смартфона с самым лучшим дисплеем в мире сломался экран в первый же час

Несколько дней назад эксперты с сайта DxOMark определили смартфон с самым лучшим экраном в мире. Им стал Google Pixel 8 Pro. Пользователь Reddit под ником Secret-Put-3478 рассказал, что купил гаджет и сразу же обнаружил поломку — сломанный дисплей.

По словам пользователя, во время вскрытия смартфона он находился в магазине, поэтому сразу обратился к сотрудникам. Скорее всего, это обычный брак, но совпадение вышло забавным, поскольку именно экран этого устройства назвали самым лучшим.

Фото: Secret-Put-3478

Пользователю прямо в магазине быстро заменили смартфон на такой же Google Pixel 8 Pro, только уже с рабочим дисплеем.

У Pixel 8 Pro на борту 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2992х1344 и частотой обновления до 120 Гц.