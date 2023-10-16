Умер Геннадий Гладков — народный артист России и советский композитор

Издание ТАСС сообщило о смерти Геннадия Гладкова — народного артиста России, советского композитора и автора музыки в популярных фильмах и сериалах. Ему было 89 лет.

Помимо работы над кино, Гладков также известен тем, что сочинил музыку для мультфильмов и мюзиклов. Его музыка звучит более чем в 110 фильмах.

Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками.

Славу Гладкову принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов».

Геннадий написал музыку для следующих фильмов: «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» и многих других.