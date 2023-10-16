В России обвалились продажи легальных игр

Согласно данным РБК, продажи легально ввезённых в Россию видеоигр на физических носителях за первое полугодие 2023 года упали в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Они составили 133,9 тыс. штук против 547,1 тыс.

Информацию предоставила «Русская ассоциация дистрибьютеров и импортёров видеоигр». Несмотря на падение продаж легальных копий, стоимость одной игры на физическом носителе за год выросла сразу на 75%: с 3,7 тыс. рублей до 6,4 тыс. рублей за штуку.

Фото: РБК

В качестве причин падения продаж указывают рост цен на физические издания. Геймеры не готовы платить больше за легальный продукт, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Не каждый готов переплачивать за легальный продукт, особенно когда на сером рынке аналогичный товар действительно дешевле. Кроме того, сказываются и колебания курса валют — все же абсолютное большинство видеоигр поставляется из Европы и США

Ещё одна причина — рост популярности «серых» рынков, на которых игры продают в разы дешевле, что выгоднее для потребителей.