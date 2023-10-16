Самая проблемная часть Postal вернулась в Steam

В Steam снова вернули Postal 3 — худшую часть франшизы по мнению критиков, игроков и разработчиков оригинальной серии.

Игру убирали с площадки в ноябре 2022 года из-за её низкого качества и проблем с защитой DRM. Из-за неё в том числе проект страдал очень частыми вылетами.

Несмотря на то что это чёрное пятно серии, люди всё ещё должны иметь возможность познакомиться с игрой, если они этого хотят.

Фото: Steam

Студия Running With Scissors, ответственная за разработку первых двух частей серии, подчеркнула, что теперь триквел работает чуть лучше. Команда приложила все силы, чтобы тайтл стал более играбельным, чем был до этого.

Postal 3 можно купить за 240 рублей. Страничка игры официально доступна в российском Steam.