Детям в школе США случайно включили фильм ужасов про Винни-Пуха

По информации CBS News, женщина по имени Мишель Диаз возмутилась тем, что учительница математики в частной школе, в которую ходят её дети, показала ученикам фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд».

Она сказала, что её близнецы из четвёртого класса были в смятении из-за фильма, который им включил учитель математики. Судя по всему, дети хотели посмотреть обычного «Винни-Пуха», а учитель по случайности включил слэшер.

Они 20–30 минут смотрели фильм под названием «Винни-Пух: Кровь и мёд». Он не остановил показ фильма, хотя там были дети, которые говорили: «Эй, выключите фильм, мы его не хотим смотреть».

Диаз уточнила, что ученики, включая её детей, получили моральную травму. Также женщина заявила, что содержание урока должен контролировать учитель, а не ученики. В том числе и выбирать, что смотреть.