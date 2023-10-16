Intel раскрыла дату выхода и характеристики новых Core i9, Core i7 и Core i5

Intel анонсировала новое поколение своих процессоров. Линейка Intel Core 14000 поступит в продажу уже 17 октября и на старте будет включать в себя три модели на прежнем сокете LGA 1700:

Core i9-14900K — «самый быстрый процессор на рынке» с 20 ядрами и разгоном до 6 ГГц ($ 590);

— «самый быстрый процессор на рынке» с 20 ядрами и разгоном до 6 ГГц ($ 590); Core i7-14700K — 20-ядерная замена 13700K с базовой частотой 3,4 ГГц ($ 410);

— 20-ядерная замена 13700K с базовой частотой 3,4 ГГц ($ 410); Core i5-14600K — 16-ядерный чип с разгоном до 5,3 ГГц, ($ 320).

Сравнение Intel Core 12, 13 и 14 поколений Фото: Intel

В ближайшее время специализированные издания и техноблогеры выпустят обзоры грядущих процессоров. Новая линейка процессоров Intel будет конкурировать с чипами от AMD, включая популярнейший Ryzen 7800X3D. Он используется для большинства бенчмарк-тестов в самых современных играх в комплекте с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.