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Intel Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14600: дата выхода, характеристики

Intel раскрыла дату выхода и характеристики новых Core i9, Core i7 и Core i5
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Intel анонсировала новое поколение своих процессоров. Линейка Intel Core 14000 поступит в продажу уже 17 октября и на старте будет включать в себя три модели на прежнем сокете LGA 1700:

  • Core i9-14900K — «самый быстрый процессор на рынке» с 20 ядрами и разгоном до 6 ГГц ($ 590);
  • Core i7-14700K — 20-ядерная замена 13700K с базовой частотой 3,4 ГГц ($ 410);
  • Core i5-14600K — 16-ядерный чип с разгоном до 5,3 ГГц, ($ 320).
Сравнение Intel Core 12, 13 и 14 поколений

Сравнение Intel Core 12, 13 и 14 поколений

Фото: Intel

В ближайшее время специализированные издания и техноблогеры выпустят обзоры грядущих процессоров. Новая линейка процессоров Intel будет конкурировать с чипами от AMD, включая популярнейший Ryzen 7800X3D. Он используется для большинства бенчмарк-тестов в самых современных играх в комплекте с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

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