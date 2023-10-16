Пародийную игру «Русы против ящеров» выпустят на дисках

Издательство VG Limited объявило о выпуске пародийной российской игры «Русы против ящеров» на дисках. Компания сразу же отметила, что это не шутка, предложив подписчикам своей VK-страницы высказать идеи по наполнению физического издания.

У дисковой версии игры «Русы против ящеров» пока нет даже примерной даты релиза. Судя по всему, физическое издание проекта выйдет не раньше 2024 года.

«Русы против ящеров» — пародийная игра, рассказывающая о борьбе древних русов против мистических ящеров в сеттинге Древней Руси. Проект основан на аналогичном меме, зародившемся в 2023 году и рассказывающем о вечном противостоянии славянских народов и змееподобных существ. В начале октября тайтл сумел войти в топ-10 проектов российского Steam по выручке за неделю.