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Появилось фото с Леонардо Ди Каприо и Мартином Скорсезе на съёмках «Убийц цветочной луны»

Появилось фото с Леонардо Ди Каприо и Мартином Скорсезе на съёмках «Убийц цветочной луны»
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В преддверии мировой премьеры Apple показала кадр со съёмочной площадки «Убийц цветочной луны». На нём запечатлены актёры Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун, а также режиссёр картины Мартин Скорсезе.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в прокат в кинотеатрах 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае. После этого лента выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+, однако точных сроков релиза пока нет.

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