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На Twitch добавили «Истории» — пока что они доступны не всем стримерам

На Twitch добавили «Истории» — пока что они доступны не всем стримерам
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В середине октября на Twitch добавили «Истории» — серии коротких видео, которые могут публиковать пользователи. Они уже доступны некоторым стримерам в мобильном клиенте сервиса на iOS и Android.

Работают они схожим с другими приложениями образом: верифицированные пользователи могут публиковать изображения, текстовые сообщения или клипы, которые исчезнут спустя 48 часов после их публикации. Для просмотра ленты «Историй» необходимо нажать на соответствующий пункт в верхней части приложения Twitch.

Сейчас «Истории» доступны только некоторым стримерам и партнёрам Twitch, которые провели хотя бы одну трансляцию за последние 30 дней. Функция станет доступна для всех пользователей в течение ближайших недель.

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