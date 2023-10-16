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Вампиры, боссы и новые монстры: вышел релизный трейлер второго сезона Diablo 4

Вампиры, боссы и новые монстры: вышел релизный трейлер второго сезона Diablo 4
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Blizzard выпустила релизный трейлер «Сезона крови» (Season of Blood) — второго сезона поддержки Diablo 4. В небольшом ролике можно увидеть, что ждёт фанатов экшена уже 17 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Среди главных изменений грядущего обновления — новые боссы, множество тематических событий, специальные вампирские способности, улучшенный баланс и многое другое. «Сезон крови» стартует вместе с релизом игры на платформе Steam и полноценной интеграцией со Steam Deck — 17 октября.

Diablo 4 доступна на ПК, консолях PlayStation и Xbox. Разработчики намерены поддерживать экшен патчами, сезонами и другими апдейтами в течение ближайших лет.

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