RAMZES666 и Solo уже в четвёртый раз начнут плей-офф The International матчем с LGD Gaming

Российские киберспортсмены Роман RAMZES666 Кушнарёв и Алексей Solo Березин в четвёртый раз сыграют в плей-офф чемпионата мира The International по Dota 2. В 2017-м, 2018-м и 2019-м они выходили в верхнюю сетку в составе Virtus.pro, а в этом году предпримут четвёртую попытку вместе с 9Pandas.

Примечательно, что все четыре раза команда RAMZES666 и Solo начинает стадию плей-офф с верхней сетки матчем с одной и той же командой — LGD Gaming из Китая (на TI7 и TI8 она играла с приставкой PSG в честь партнёра, французского футбольного клуба «ПСЖ».

Фото: Telegram konalt

Стадия плей-офф The International 2023 по Dota 2 начнётся 20 октября. Команды продолжают борьбу за титул сильнейшей пятёрки планеты и главный денежный приз в размере $ 1,3 млн.