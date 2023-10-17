Продажи Lies of P перевалили за миллион копий

Студия Neowiz, ответственная за разработку соулслайка Lies of P, сообщила в соцсетях, что тираж проекта превысил один миллион копий.

В честь этого разработчики опубликовали специальный арт и поблагодарили всех за поддержку. Команда очень рада показателям, которых смогла достичь Lies of P. Ещё команда выразила надежду, что все геймеры продолжал поддерживать её и в будущем.

Фото: Neowiz

Lies of P представляет собой соулслайк, в котором нужно играть за Пиноккио из сказок Карло Коллоди. Вот только в Lies of P эта вселенная представляется другой — очень мрачной и суровой.

Lies of P получила тёплый приём от критиков и геймеров, а в конце игры разработчики дали понять, что уже работают над новым проектом.

Тайтл доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.