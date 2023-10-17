Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы наслаждаемся жизнью»: актёр Крис Эванс подтвердил, что женился

«Мы наслаждаемся жизнью»: актёр Крис Эванс подтвердил, что женился
Аудио-версия:
Комментарии

Ещё в начале сентября в интернете появилась информация о том, что актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, женился на актрисе Албе Баптиште. Теперь артист подтвердил это сам.

По словам Эванса, у него с женой было две церемонии. Одну они провели на Восточном побережье, а другую — в Португалии, поскольку супруга Криса португалка.

Планирование свадьбы — это много всего сразу. Те из вас, кто женат, знает, что отнимает у много сил, но теперь, когда мы прошли через это, мы просто наслаждаемся жизнью и готовимся к осени, моему любимому сезону. Сейчас мы просто расслабляемся.

Ранее появлялась информация, что Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан, Крис Хемсворт и его жена Эльза, Джереми Реннер, Джон Красински и Эмили Блант были замечены на свадьбе на Восточном побережье. Предположительно, это была свадьба Эванса.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android