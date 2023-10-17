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Актёра Сэма Нила предупредили, что лекарства против рака перестанут действовать

Актёра Сэма Нила предупредили, что лекарства против рака перестанут действовать
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Ещё в начале года стало известно, что звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил борется с лейкемией третьей стадии. Сам актёр относится к болезни спокойно и не паникует.

В недавнем интервью Нил рассказал, что врачи вынесли ему предупреждение — лекарства, позволяющие бороться с раком, в скором времени так или иначе перестанут действовать. Также актёр подчеркнул, что в последние месяцы увеличил дозировку препарата.

Артист в очередной раз заявил, что не боится умереть. Он рад тому, как сложилась вся его жизнь.

Я начал смотреть на свою жизнь и понимать, насколько безмерно я благодарен за столь многое в ней. Я начал думать о многом, потому что не уверен, сколько мне осталось жить. Я бежал наперегонки со временем.

Несмотря на болезнь, Нил отказался уходить из кино, поскольку не представляет свою жизнь без работы.

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