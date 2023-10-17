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EA Sports FC 24 стала лидером по просмотрам на Twitch за третий квартал 2023 года

Сайт Streams Charts опубликовал статистику просмотров на Twitch среди релизов третьего квартала. Первое место по просмотром заняла EA Sports FC 24. Вторая по рейтингу идёт Baldur's Gate 3, а замыкает топ-3 Starfield.

Ещё в топе есть Lies of P с 19,10 млн млн часов, Cyberpunk 2077 и Payday 3. Количество просмотров в каждой игре считали за первые две недели после релизы тайтлов.

Самые просматриваемые игры на Twitch среди релизов третьего квартала:

EA Sports FC 24 — 37,63 млн часов Baldur's Gate 3 — 34,95 млн часов Starfield — 33,63 млн часов Counter-Strike 2 — 33,61 млн часов Lies of P — 19,10 млн часов The Texas Chain Saw Massacre — 16,39 млн часов Cyberpunk 2077 — 11,77 млн часов Party Animals — 9,99 млн часов Payday 3 — 4,24 млн часов Madden NFL 24 — 3,44 млн часов