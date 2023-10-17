В России сильно снизились цены на китайские смартфоны

По данным ТАСС, китайские смартфоны в России становятся всё популярнее и дешевле. Особенно сильно это стало заметно по третьему кварталу 2023 года.

Наиболее сильную динамику по продажам в стране показал бренд Infinix — он вырос на 630% по сравнению с 2022 годом. Следом за ним идут Tecno с ростом в 300% и Realme — продажи этого бренда в России выросли на 71%. А продажи Xiaomi снизились — на 6% за год.

В отличие от китайских конкурентов, продажи новых iPhone от Apple выросли лишь на 20%.

Цены на гаджеты китайских брендов, по данным «Авито», сейчас не превышают 21 тыс. рублей. Такая средняя цена у смартфонов Xiaomi, а у Infinix это 10,3 тыс. рублей, у Realme — 8,3 тыс. рублей, у Honor — 5,7 тыс. рублей.

Несмотря на рост популярности китайских брендов, за анализируемый третий квартал года лидером по количеству проданных смартфонов традиционно стала Apple. Samsung заняла второе, а Xiaomi — третье.