Инстасамке подарили розовый игровой ПК за 23 млн рублей

Популярная певица и блогерша Дарья Instasmka Зотеева в социальных сетях рассказала, что ей подарили игровой ПК за 23 млн рублей. Притом выполнен компьютер преимущественно в розовых тонах.

Такой щедрый подарок певице сделал её муж Олег совместно с российским блогером Николаем Nemifirst. По его словам, при создании этого ПК применялось белое золото. Никнейм певицы выгравирован бриллиантами.

Когда мне было 14, я пользовалась маминым компом, который перегревался от таких запросов как у меня: посмотреть весь сериал за одну ночь, скачивать картинки и постить их в своём паблике VK. Поиграть в GTA или Sims я могла минут 20. И бедный асусик просто выключался. Сегодня мне подарили комп стоимостью 23 млн рублей с бриллиантовыми буквами.