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Инстасамке подарили розовый игровой ПК за 23 млн рублей

Инстасамке подарили розовый игровой ПК за 23 млн рублей
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Популярная певица и блогерша Дарья Instasmka Зотеева в социальных сетях рассказала, что ей подарили игровой ПК за 23 млн рублей. Притом выполнен компьютер преимущественно в розовых тонах.

Такой щедрый подарок певице сделал её муж Олег совместно с российским блогером Николаем Nemifirst. По его словам, при создании этого ПК применялось белое золото. Никнейм певицы выгравирован бриллиантами.

Когда мне было 14, я пользовалась маминым компом, который перегревался от таких запросов как у меня: посмотреть весь сериал за одну ночь, скачивать картинки и постить их в своём паблике VK. Поиграть в GTA или Sims я могла минут 20. И бедный асусик просто выключался. Сегодня мне подарили комп стоимостью 23 млн рублей с бриллиантовыми буквами.

Фото: Соцсети Инстасамки

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