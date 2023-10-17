Кевин Спейси исполнил монолог Шекспира о культуре отмены и получил овации в Оксфорде

16 октября в Оксфордском университете проводилась лекция Дугласа Мюррея в честь английского философа Роджера Скрутона. Ведущий рассказывал о культуре отмены, которая настигла и авторитетного преподавателя за неосторожные высказывания в местной газете в 2019 году.

В какой-то момент Мюррей пригласил на сцену Кевина Спейси — ещё одну жертву культуры отмены. Знаменитый актёр зачитал монолог из пьесы «Тимон Афинский» Уильяма Шекспира, попрощавшись со студентами знаменитой фразой «Мне надоел этот ложный мир, и я не буду любить его!» и покинул аудиторию. Зрители проводили его овациями.

Видео доступно на YouTube-канале The Spectactor. Права на видео принадлежат The Spectactor.

Таким образом, двукратный обладатель «Оскара» впервые появился на публике с июля 2023 года. Тогда лондонский суд признал его невиновным по всем девяти пунктам обвинений в сексуальных домогательствах. Несмотря на это, актёра ждёт ещё как минимум несколько судебных заседаний по делу о харассменте.