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Xiaomi представила оболочку HyperOS — она появится уже во флагмане Xiaomi 14

Xiaomi представила оболочку HyperOS — она появится уже во флагмане Xiaomi 14
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Глава китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь представил новую мобильную операционную систему — HyperOS. Топ-менеджер опубликовал свою фотографию вместе с экраном запуска будущей оболочки для Android в соцсети Weibo.

Как отметил глава компании, HyperOS станет новой главой в развитии смартфонов Xiaomi. Разработка операционной системы велась с 2017 года, а её первое появление состоится уже во флагмане Xiaomi 14, выход которого запланирован на 27 октября. Лэй Цзюнь заявил, что новая ОС позволит устройствам компании работать ещё стабильнее и «теснее» друг с другом.

Подробные технические особенности HyperOS пока неизвестны. Непонятно также, заменит ли новая оболочка прошивку MIUI на текущих гаджетах — смартфоны компании используют её на протяжении практически всей своей мобильной истории.

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