В Сети призывают не покупать Skull Island: Rise of Kong — новый экшен про Кинг Конга

17 октября студия IguanaBee выпустила Skull Island: Rise of Kong — новую игру про знаменитого Кинг Конга. В отличие от многих других проектов, у новинки нет отзывов критиков до релиза. В Сети уже появились ролики с прохождением проекта с призывами ни в коем случае не покупать игру.

Видео доступно на YouTube-канале BattleBunny. Права на видео принадлежат GameMill Entertainment.

Одним из первых на игру обратил внимание пользователь соцсети Х (ранее Twitter) под ником RickDaSquirrel. Он поразился низким качеством игры, которая продаётся за $ 50 в PlayStation Store и Xbox Store. Судя по геймплейным роликам, Rise of Kong графически выглядит как игра времён PS3 с самыми базовыми анимациями, нечёткими текстурами и простейшими кат-сценами, а пройти её можно всего за три часа.

Некоторые пользователи в шутку начали сравнивать экшен с грядущим «Человеком-пауком 2», отмечая, что у того просто нет никаких шансов в противостоянии с игрой от студии IguanaBee. А кто-то вспомнил знаменитую Life of Black Tiger — экшен про чёрного тигра для PS4 в 2017 году подвергся жёсткой критике из-за ужасной графики, некачественных анимаций и множества других проблем.