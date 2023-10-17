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Звезда «Движения вверх» Иван Колесников назвал фильм «Барби» глупым и непонятным

Звезда «Движения вверх» Иван Колесников назвал фильм «Барби» глупым и непонятным
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Актёр Иван Колесников, известный в первую очередь по спортивной драме «Движение вверх», дал интервью изданию «Газета.Ru». В нём российский артист поделился своими впечатлениями от «Барби» и заявил, что фильм ему категорически не понравился. Он не понял смысла картины и назвал её глупой, а монтаж ему показался «скомканным».

Я смотрел «Барби», и мне очень не понравился этот фильм. Он глупый. Про что он? Про то, как женщины мучались? Или про то, что всё-таки женщины издевались над Кеном, а он был влюблён в них? Каков смысл? Кино мне показалось скомканным, клиповым. Всё очень быстро развивается, притом не всегда логично.

При этом «Оппенгеймера», другую новинку этого лета, Колесников пока не смотрел. Актёр возлагает на ленту Кристофера Нолана большие надежды.

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