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Создатели российских ОС хотят портировать своё ПО на смартфоны «дружественных» стран

Создатели российских ОС хотят портировать своё ПО на смартфоны «дружественных» стран
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Ряд разработчиков российских операционных систем (ОС) заявили о желании портировать своё программное обеспечение (ПО) на смартфоны так называемых «дружественных» стран. Речь идёт в том числе о Китае, Индии и Вьетнаме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на IT-рынке.

Свою заинтересованность разработчики объясняют малым количеством и дороговизной смартфонов отечественных производителей. Сейчас сообщество LT Linux Team создаёт свою ОС под китайские модели PinePhone с открытой аппаратной архитектурой. Таким образом китайские и индийские компании произведут устройства для последующей продажи на российском рынке под оригинальными брендами.

Инициативу поддержали далеко не все российские разработчики ПО. Среди производителей для госсектора и корпоративных заказчиков высказываются опасения, что иностранные устройства не смогут обеспечить соответствующий уровень безопасности, так как у российской стороны не будет исходного кода аппаратной части смартфона.

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