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Появились первые отзывы критиков на мультфильм «Побег из курятника 2»

Появились первые отзывы критиков на мультфильм «Побег из курятника 2»
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В середине октября критики поделились первыми отзывами на «Побег из курятника 2» — продолжение знаменитого мультфильма 2000 года. Сиквел расскажет историю курицы Джинджер и петуха Рокки, которые сталкиваются с новой угрозой и вынуждены отстаивать свою свободу на новом месте.

По итогам первых 15 рецензий на Rotten Tomatoes сформировался рейтинг в 80%. Это значит, что большинство критиков похвалили картину, отмечая юмор и трогательные сцены, однако журналисты выразили сомнения, что лента станет такой же культовой, как и оригинал.

Фото: Rotten Tomatoes

Журналисты заявили, что больше всего второй части не хватает сюжетного напряжения. В потенциальную гибель героев попросту не верится, а сама история в этот раз получилась излишне простой. Впрочем, это всё равно достойный мультфильм для просмотра в семейном кругу, отмечает пресса.

Премьера «Побега из курятника 2» состоится 15 декабря на Netflix. Полноценные рецензии на ленту выйдут ближе к релизу картины.

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