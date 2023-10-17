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Когда «Оппенгеймер» выйдет в онлайне

Фильм «Оппенгеймер» выйдет в онлайне 21 ноября
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Цифровая премьера трёхчасового биографического триллера «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана состоится 21 ноября. Посмотреть ленту можно будет в Amazon Video, iTunes, Vudu и Google Play Movies & TV.

В тот же день картина выйдет на DVD и Blu-Ray — ровно через четыре месяца после начала проката в кинотеатрах. Фильм стал одним из самых кассовых в 2023 году, заработав более $ 942 млн.

Лента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки», «28 дней спустя»).

«Оппенгеймер» не получил официальный прокат в России, однако в стране картину всё равно показывают.

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