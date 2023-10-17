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Вышел финальный трейлер «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо

Вышел финальный трейлер «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо
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Apple выпустила финальный трейлер «Убийц цветочной луны» — нового фильма культового режиссёра Мартина Скорсезе. Главные роли в картине исполнили оскароносные Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, а также Лили Гладстоун. Премьера ленты состоится уже 20 октября в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Критики посмотрели ленту ещё в мае на Каннском кинофестивале и назвали картину одной из самых выдающихся работ Леонардо Ди Каприо.

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