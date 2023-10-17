Тимати Шаламе восхваляет Зендею и считает её невероятным человеком

17 октября журналисты издания GQ опубликовали интервью с Тимати Шаламе. В ходе разговора актёр похвалил Зендею и заявил, что считает её невероятным человеком.

Посмотрите на Зендею. То, как многого она смогла добиться и в то же время позволяла всему идти своим чередом, очень вдохновляет.

В прошлом году оба актёра завершили совместную работу над «Дюной 2» Дени Вильнёва. Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, героине Зендеи.

Премьера второй части «Дюны» должна состояться 14 марта 2024 года. Ещё Шаламе признался, что во время съёмок сиквела посмотрел «Топ Ган: Мэверик» восемь раз.