Расписание выхода первого сезона сериала «Секс. До и после»
12 октября состоялась премьера сериала «Секс. До и после». Режиссёрский дебют Дарьи Мороз в виде небольших новелл рассказывает истории из личной жизни посетителей бара «Лёд»: шоу затрагивает представителей самых разных профессий и возрастов.
В первый сезон сериала «Секс. До и после» войдёт 14 небольших серий — они будут выходить по несколько эпизодов разом по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал первого сезона состоится уже 2 ноября.
Расписание первого сезона сериала «Секс. До и после»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 октября
|2-я серия
|12 октября
|3-я серия
|12 октября
|4-я серия
|12 октября
|5-я серия
|19 октября
|6-я серия
|19 октября
|7-я серия
|19 октября
|8-я серия
|19 октября
|9-я серия
|26 октября
|10-я серия
|26 октября
|11-я серия
|26 октября
|12-я серия
|2 ноября
|13-я серия
|2 ноября
|14-я серия
|2 ноября
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