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Первый сезон сериала «Секс. До и после» (2023): расписание и дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Секс. До и после»
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12 октября состоялась премьера сериала «Секс. До и после». Режиссёрский дебют Дарьи Мороз в виде небольших новелл рассказывает истории из личной жизни посетителей бара «Лёд»: шоу затрагивает представителей самых разных профессий и возрастов.

В первый сезон сериала «Секс. До и после» войдёт 14 небольших серий — они будут выходить по несколько эпизодов разом по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал первого сезона состоится уже 2 ноября.

Расписание первого сезона сериала «Секс. До и после»

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 октября
2-я серия12 октября
3-я серия12 октября
4-я серия12 октября
5-я серия19 октября
6-я серия19 октября
7-я серия19 октября
8-я серия19 октября
9-я серия26 октября
10-я серия26 октября
11-я серия26 октября
12-я серия2 ноября
13-я серия2 ноября
14-я серия2 ноября
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