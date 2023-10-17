Расписание выхода первого сезона сериала «Секс. До и после»

12 октября состоялась премьера сериала «Секс. До и после». Режиссёрский дебют Дарьи Мороз в виде небольших новелл рассказывает истории из личной жизни посетителей бара «Лёд»: шоу затрагивает представителей самых разных профессий и возрастов.

В первый сезон сериала «Секс. До и после» войдёт 14 небольших серий — они будут выходить по несколько эпизодов разом по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал первого сезона состоится уже 2 ноября.

Расписание первого сезона сериала «Секс. До и после»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 12 октября 2-я серия 12 октября 3-я серия 12 октября 4-я серия 12 октября 5-я серия 19 октября 6-я серия 19 октября 7-я серия 19 октября 8-я серия 19 октября 9-я серия 26 октября 10-я серия 26 октября 11-я серия 26 октября 12-я серия 2 ноября 13-я серия 2 ноября 14-я серия 2 ноября