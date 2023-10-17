17 октября Apple представила стилус Pencil с разъёмом USB-C. Компания оценила аксессуар в $79 (~ 7,7 тыс. рублей).

Фото: Apple

Отсек с USB-C спрятан в верхней части стилуса — для доступна к нему необходимо отодвинуть специальную защёлку. Новый разъём пришёл на замену Lightning-порта.

Отмечается, что стилус не может распознавать силу касания и не поддерживает двойной нажатие для смены кистей. По функционалу он ничем не отличается от Apple Pencil второго поколения. Также устройство сможет крепиться к iPad с помощью магнитов.

Новый Apple Pencil станет доступен для покупки в начале ноября, однако точную дату выхода производитель пока не раскрывает. Ещё на этой неделе Apple назвала причину выгорания экрана в iPhone 15 Pro.