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Про создателя бренда Adidas снимут мини-сериал

Про создателя бренда Adidas снимут мини-сериал
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Журналисты издания Variety сообщили, что про создателя бренда Adidas Адольфа Дасслера снимут мини-сериал. За производство шоу отвечает продюсер Нильс Юул, работавший над фильмами «Ирландец», «Убийцы цветочной луны» и «Феррари».

По словам Юула, проект будет похож на смесь сериалов «Корона» и «Наследники». Согласно синопсису, авторы шоу покажут все события ​​с точки зрения старшей дочери Дасслера по имени Инге.

Я большой поклонник реальных историй, и как бы мне ни нравился Энцо Феррари, меня сразу привлёк жизненный путь Адольфа Дасслера. Это драматическая, напряжённая и крайне жестокая история.

Вероятно, в сериале также затронут конфликт между Дасслером и его братом Рудольфом, который создал другой популярный спортивный бренд — Puma.

Проект находится на ранней стадии производства. Дата выхода шоу пока не раскрывается.

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