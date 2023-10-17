Вышел новый трейлер RoboCop: Rogue City — игры про Робокопа

Разработчики брутального шутера RoboCop: Rogue City из Teyon представили новый трейлер игры. В ролике авторы рассказали об основных особенностях тайтла, показали перестрелку с бандитами, разговоры с персонажами и процесс поиска улик на местах преступлений.

Видео доступно на YouTube-канале Nacon North America. Права на видео принадлежат Nacon.

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая и культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.