Процессор Intel i9-14900KF разогнали до рекордных 9,1 ГГц

Представители компании ElmorLabs опубликовали на своём ютуб-канале ролик с разгоном нового процессора Intel i9-14900KF. В видео экспертам удалось достигнуть рекордных 9,1 ГГц.

Видео доступно на YouTube-канале ElmorLabs. Права на видео принадлежат ElmorLabs.

Для этого им понадобились материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore и жидкий гелий для охлаждения. В процессоре были активны только 8 P-ядер, а технологию Hyper-Threading (гиперпоточность) отключили. Ранее рекорд по разгону принадлежал Intel i9-13900K — его частота составила 8,7 ГГц.

Также в начале недели компания Intel раскрыла дату выхода и характеристики новых Core i9, Core i7 и Core i5. Линейка Intel Core 14000 поступит в продажу уже 17 октября.