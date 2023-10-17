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Высадка на астероид — в новом трейлере четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества»

Высадка на астероид — в новом трейлере четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества»
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Компания Apple опубликовала на своём ютуб-канале новый трейлер четвёртого сезона космического сериала «Ради всего человечества». В ролике показали высадку астронавтов на огромный астероид и основную сюжетную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События четвёртого сезона развернутся в 2003 году, когда в альтернативной вселенной человечество начало добывать ресурсы прямо с астероидов. Также к своим ролям вернутся Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»).

«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых сериалов Apple. Пользовательский рейтинг на «Кинопоиске» составляет 7,5/10, а на IMDb — 8,1/10. Третий сезон вышел летом 2022 года и рассказывал о колонизации Марса.

Премьера четвёртого сезона шоу состоится 10 ноября в сервисе Apple TV+.

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