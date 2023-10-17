Netflix показал новые кадры из экранизации «Аватара: Легенда об Аанге»

Netflix поделился новыми кадрами из сериала «Аватар: Последний маг воздуха» — экранизации культового аниме «Аватар: Легенда об Аанге», вышедшего в 2005 году. На них изображены второстепенные персонажи культового произведения: Азула, Зуко, Озай, Джао и генерал (дядя) Айро.

Также стало известно, сколько серий войдёт в первый сезон — их будет восемь. Пока неясно, какой хронометраж будет у каждого эпизода. Премьера сериала «Аватар: Последний маг воздуха» состоится в 2024 году.

Правитель Озай

Фото: Netflix

Принц Зуко

Фото: Netflix

Командир Джао

Фото: Netflix

Принцесса Азула

Фото: Netflix

Генерал Айро

Фото: Netflix

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.