Топ-10 лучших игр про Человека-паука по версии IGN

Совсем скоро состоится релиз «Человека-паука 2», поэтому издание IGN подсуетилось и составило собственный топ из десяти лучших игр про персонажа. Интересно, что первое место как раз и занял сиквел «Человека-паука», хотя он ещё не вышел.

Вторую строчку занял «Майлз Моралес», а третью — «Человек-паук» 2018 года. Ещё в топе есть Shattered Dimensions и Web of Shadows, которые фанаты очень сильно любят.

Топ лучших игр про Человека-паука по версии IGN

«Человек-паук 2» «Человек-паук: Майлз Моралес» «Человек-паук» (2018) Spider-Man 2: The Movie Ultimate Spider-Man Spider-Man: Web of Shadows Spider-Man and Venom: Maximum Carnage Spider-Man (2000) Spider-Man: Shattered Dimensions Spider-Man: The Movie

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony, Activision.

Релиз «Человека-паука 2» состоится уже 20 октября для PS5.