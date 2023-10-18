Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Топ-10 лучших игр про Человека-паука по версии IGN

Топ-10 лучших игр про Человека-паука по версии IGN
Аудио-версия:
Комментарии

Совсем скоро состоится релиз «Человека-паука 2», поэтому издание IGN подсуетилось и составило собственный топ из десяти лучших игр про персонажа. Интересно, что первое место как раз и занял сиквел «Человека-паука», хотя он ещё не вышел.

Вторую строчку занял «Майлз Моралес», а третью — «Человек-паук» 2018 года. Ещё в топе есть Shattered Dimensions и Web of Shadows, которые фанаты очень сильно любят.

Топ лучших игр про Человека-паука по версии IGN

  1. «Человек-паук 2»
  2. «Человек-паук: Майлз Моралес»
  3. «Человек-паук» (2018)
  4. Spider-Man 2: The Movie
  5. Ultimate Spider-Man
  6. Spider-Man: Web of Shadows
  7. Spider-Man and Venom: Maximum Carnage
  8. Spider-Man (2000)
  9. Spider-Man: Shattered Dimensions
  10. Spider-Man: The Movie

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony, Activision.

Релиз «Человека-паука 2» состоится уже 20 октября для PS5.

Материалы по теме
Все детали игры «Человек-паук 2»: два Паука против одного Венома
Все детали игры «Человек-паук 2»: два Паука против одного Венома
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android