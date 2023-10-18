Топ-10 лучших игр про Человека-паука по версии IGN
Совсем скоро состоится релиз «Человека-паука 2», поэтому издание IGN подсуетилось и составило собственный топ из десяти лучших игр про персонажа. Интересно, что первое место как раз и занял сиквел «Человека-паука», хотя он ещё не вышел.
Вторую строчку занял «Майлз Моралес», а третью — «Человек-паук» 2018 года. Ещё в топе есть Shattered Dimensions и Web of Shadows, которые фанаты очень сильно любят.
Топ лучших игр про Человека-паука по версии IGN
- «Человек-паук 2»
- «Человек-паук: Майлз Моралес»
- «Человек-паук» (2018)
- Spider-Man 2: The Movie
- Ultimate Spider-Man
- Spider-Man: Web of Shadows
- Spider-Man and Venom: Maximum Carnage
- Spider-Man (2000)
- Spider-Man: Shattered Dimensions
- Spider-Man: The Movie
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony, Activision.
Релиз «Человека-паука 2» состоится уже 20 октября для PS5.
Материалы по теме
Комментарии