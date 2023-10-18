Фильм «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди отложили на неопределённую дату

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что ленту «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди в главных ролях перенесли на неопределённый срок. Причина — продолжающаяся забастовка Гильдии актёров в США.

Из-за проходящей забастовки актёры не могут участвовать в рекламе фильмов, в которых они снимались. Из-за этого было принято решение отложить картину.

Изначально фильм ожидался 1 декабря 2023 года, новую дату премьеры пока не называют. Вероятно, её и не назовут, пока не кончится забастовка.

Сюжет ленты посвящён вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон и Бойд Холбрук. Режиссёром выступил Джефф Николс.