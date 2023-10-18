Фил Спенсер подтвердил, что игры Activision Blizzard не появятся в Game Pass до 2024 года

Недавно случилось важное событие в индустрии — Microsoft наконец-то официально купила Activision Blizzard и сделала её своей частью. Вместе с этим стало известно, что игры Activision Blizzard не появятся в Game Pass в этом году.

Теперь информацию подтвердил и глава Xbox Фил Спенсер. По его словам, ожидать игры компании в Game Pass раньше 2024 года действительно не стоит.

Процесс регулирования занял так много времени. Мы не смогли поработать с Activision Blizzard над этим бэк-каталогом. Теперь, когда сделка закрыта, мы начинаем эту работу. В «твиттере» Activision Blizzard сказали про Game Pass и 2024 год. Я думаю, это точно. Я был бы рад, если бы в ближайшие пару недель состоялась церемония по добавлению игр компании в Game Pass, но её не будет.

Также Спенсер отметил, что понимает, почему люди могут разочароваться. Геймеры надеялись, что после сделки игры Activision Blizzard сразу войдут в Game Pass, однако он призвал проявить терпение.