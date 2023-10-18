Аниме «Мальчик и птица» на английском озвучат Кристиан Бэйл и другие голливудские звёзды

По информации издания Variety, для озвучки аниме «Мальчик и птица» на английском языке студия Ghibli собрала действительно звёздный каст из голливудских актёров. Каждый из них поработал над отдельным персонажем.

Так, в касте есть Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Флоренс Пью, Марк Хэмилл, Роберт Паттинсон и другие.

Какие голливудские актёры озвучили персонажей аниме?

Кристиан Бэйл — Сёити Маки

Дэйв Батиста — Король попугаев

Джемма Чан — Нацуко

Уиллем Дефо — Пеликан

Карен Фукухара — Хими

Марк Хэмилл — Дедушка

Роберт Паттинсон — Серая цапля

Флоренс Пью — Кирико

Лука Падован — Махито

Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

В России премьера «Мальчика и птицы» намечена на 7 декабря.