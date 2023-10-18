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Аниме «Мальчик и птица» на английском озвучат Кристиан Бэйл и другие голливудские звёзды

Аниме «Мальчик и птица» на английском озвучат Кристиан Бэйл и другие голливудские звёзды
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По информации издания Variety, для озвучки аниме «Мальчик и птица» на английском языке студия Ghibli собрала действительно звёздный каст из голливудских актёров. Каждый из них поработал над отдельным персонажем.

Так, в касте есть Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Флоренс Пью, Марк Хэмилл, Роберт Паттинсон и другие.

Какие голливудские актёры озвучили персонажей аниме?

  • Кристиан Бэйл — Сёити Маки
  • Дэйв Батиста — Король попугаев
  • Джемма Чан — Нацуко
  • Уиллем Дефо — Пеликан
  • Карен Фукухара — Хими
  • Марк Хэмилл — Дедушка
  • Роберт Паттинсон — Серая цапля
  • Флоренс Пью — Кирико
  • Лука Падован — Махито

Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.

В России премьера «Мальчика и птицы» намечена на 7 декабря.

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