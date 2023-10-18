Аниме «Мальчик и птица» на английском озвучат Кристиан Бэйл и другие голливудские звёзды
По информации издания Variety, для озвучки аниме «Мальчик и птица» на английском языке студия Ghibli собрала действительно звёздный каст из голливудских актёров. Каждый из них поработал над отдельным персонажем.
Так, в касте есть Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Флоренс Пью, Марк Хэмилл, Роберт Паттинсон и другие.
Какие голливудские актёры озвучили персонажей аниме?
- Кристиан Бэйл — Сёити Маки
- Дэйв Батиста — Король попугаев
- Джемма Чан — Нацуко
- Уиллем Дефо — Пеликан
- Карен Фукухара — Хими
- Марк Хэмилл — Дедушка
- Роберт Паттинсон — Серая цапля
- Флоренс Пью — Кирико
- Лука Падован — Махито
Аниме «Мальчик и птица» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии.
В России премьера «Мальчика и птицы» намечена на 7 декабря.
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