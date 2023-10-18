«Они — хороший Голливуд»: Тимоти Шаламе — о работе с Флоренс Пью и Зендеей

В недавнем интервью GQ актёр Тимоти Шаламе рассказал, насколько ему было важно и приятно работать над второй частью «Дюны» с другими известными голливудскими артистами.

По словам Шаламе, он очень ценит время, проведённое с Зендеей, Флоренс Пью и Остином Батлером. Также актёр приятно высказался и о Томе Холланде, когда тот посетил съёмочную площадку картины.

Они — хороший Голливуд. Они — энергичный Голливуд. Я чувствую, что создаю для себя сообщество людей, которым небезразличны правильные вещи.

Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, героине Зендеи.

Премьера второй части «Дюны» должна состояться 14 марта 2024 года.