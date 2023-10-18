Авторы «Человека-паука 2» посоветовали владельцам дисков обновиться до патча первого дня

Insomniac Games порекомендовала геймерам с физическими изданиями Marvel’s Spider-Man 2 загрузить в день релиза патч первого дня. Обновление вносит некоторые исправления в игру, особенно во вступительные сцены тайтла.

Разработчики подчеркнули, что версия игры с дисков тоже будет отлично работать, но патч точно не повредит и внесёт ещё больше улучшений. Также команда отметила, что все улучшения второй части непременно сразу станут заметны игрокам.

Фото: Insomniac Games

Сюжет игры развернётся через несколько лет после «Майлза Моралеса» и расскажет о противостоянии Питера и Майлза с Веномом, Крейвеном-охотником и другими злодеями.

Напомним, журналисты высоко оценили тайтл, похвалив сюжет, графические изменения и многое другое. На Metacritic у игры 91 балл из 100.

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится 20 октября эксклюзивно на PS5. Экшен будет полностью на русском языке.