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«Это охренеть как здорово»: Ридли Скотт — о новом фильме про Чужого

В недавнем интервью режиссёр новой части «Чужого» Федерико Альварес рассказал, как Ридли Скотт, постановщик оригинального фильма, оценил его картину.

По словам Альвареса, он очень сильно переживал, но хотел, чтобы Скотт увидел её раньше всех остальных. В итоге постановщик отметил, что лента получилась отличной. Самого Скотта Альварес назвал крутым.

А потом он заходит в комнату и говорит: «Феде, что я могу сказать? Это охренеть как здорово». Для меня это было как… моя семья знает, что это был один из лучших моментов в моей жизни — получить похвалу от такого мастера, которым я восхищался.

Рабочее название ленты — «Чужой: Ромул». В центре сюжета — группа молодых людей, оказавшихся в конфронтации с самой ужасающей формой жизни во вселенной.

Лента выйдет в прокат 16 августа 2024 года.