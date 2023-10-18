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Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Switch

Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Switch
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Пока разработчики Hogwarts Legacy не спешат делиться деталями касательно версии игры для Nintendo Switch, за них это сделал японский сайт Nintendo. На нём появились первые скриншоты Switch-версии игры по «Гарри Поттеру».

Можно увидеть, как примерно будет выглядеть игра на консоли Nintendo. Максимальное разрешение в игре — 720p. На странице игры также появилась информация о том, что геймерам придётся скачать чуть больше 6 ГБ. Это в несколько раз меньше, чем игра занимает на ПК и консолях.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Hogwarts Legacy вышла в феврале этого года на ПК, PS5 и Xbox Series. Чуть позже игра добралась до PS4 и Xbox One, а в последнюю очередь тайтл доберётся до Nintendo Switch.

Релиз Switch-версии ролевого экшена состоится 14 ноября.

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