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Apple исправила ошибку с выгоранием iPhone 15 с релизом iOS 17.1

Apple исправила ошибку с выгоранием iPhone 15 с релизом iOS 17.1
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В середине октября Apple выпустила iOS 17.1 — новую версию своей мобильной операционной системы. Апдейт в том числе должен был исправить некоторые проблемы с «выгоранием» OLED-дисплеев компании, на что жаловались пользователи самых разных поколений iPhone.

В описании к патчу сообщается, что компании удалось устранить ошибку, из-за которой «могло возникать остаточное изображение на дисплее». Как сообщают редакция портала iPhones.ru и пользователи Macrumors, обновление действительно устранило следы выгорания на дисплеях. Экраны обладателей iPhone вновь выглядят как раньше — без следов отпечатанной клавиатуры и других приложений.

Ранее пользователи iOS 17 жаловались и на другие проблемы: от частого отключения Wi-FI до исчезновения фотографий и имён контактов. Пока неясно, исправило ли обновление 17.1 эти проблемы.

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